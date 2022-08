Anne Heche, chi è l’attrice coinvolta in un gravissimo incidente (Di sabato 6 agosto 2022) l’attrice americana Anne Heche è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale. Un impatto devastante quello con la sua auto su una casa, che ha provocato l’incendio sia della vettura che dell’abitazione. Secondo quanto riportato dai media americani le sue condizioni sono state definite “gravi”. Anne Heche, le sue condizioni dopo il gravissimo incidente gravissimo incidente per l’attrice statunitense Anne Heche. Secondo quanto riportato dal sito Tmz, l’artista sarebbe finita fuori strada con la sua auto, una Mini Cooper blu, schiantandosi contro una casa nel quartiere di Mar Vista a Los Angeles, in California. Sia l’automobile che l’abitazione hanno preso fuoco ... Leggi su dilei (Di sabato 6 agosto 2022)americanaè rimasta ferita gravemente in unstradale. Un impatto devastante quello con la sua auto su una casa, che ha provocato l’incendio sia della vettura che dell’abitazione. Secondo quanto riportato dai media americani le sue condizioni sono state definite “gravi”., le sue condizioni dopo ilperstatunitense. Secondo quanto riportato dal sito Tmz, l’artista sarebbe finita fuori strada con la sua auto, una Mini Cooper blu, schiantandosi contro una casa nel quartiere di Mar Vista a Los Angeles, in California. Sia l’automobile che l’abitazione hanno preso fuoco ...

