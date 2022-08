Uefa | multa di 50 000€ e parziale chiusura dello stadio per il Fenerbahce dopo i cori pro-Putin

sportface2016 : #UEFA | Multa e parziale chiusura dello stadio per il #Fenerbahce dopo i cori pro #Putin - sportli26181512 : Fenerbahce, cori pro-Putin, arriva il verdetto Uefa: multa e stadio parzialmente chiuso - RobertoRenga : RT @CalcioFinanza: L'UEFA sanziona con una multa da 50mila euro e lo stadio parzialmente chiuso (con la condizionale) il Fenerbahce per i c… - sportli26181512 : #Governance #Notizie UEFA, multa e stadio parzialmente chiuso per il Fenerbahce dopo i cori pro-Putin: L’UEFA ha sa… - CalcioFinanza : L'UEFA sanziona con una multa da 50mila euro e lo stadio parzialmente chiuso (con la condizionale) il Fenerbahce pe… -

Calcio e Finanza

... "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Fenerbahce, cori pro - Putin: dall'e stadio ...... con i disordini agli ingressi causati dai tifosi inglesi e da una gestione deficitaria dell'ordine pubblico, trasformatasi in 100mila euro dida parte dellae una partita a porte chiuse. ... UEFA, multa e stadio parzialmente chiuso per il Fenerbahce dopo i cori pro-Putin L’UEFA ha sanzionato il Fenerbahce per i cori pro-Putin dei suoi tifosi durante la recente gara contro la Dinamo Kiev. Lo ha reso noto la Federcalcio continentale, con una nota. I cori si sono sentiti ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...