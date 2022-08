Tredici vite, la recensione: Ron Howard ha fiducia nella collaborazione umana (Di venerdì 5 agosto 2022) La recensione di Tredici vite, film tratto da una storia vera: il salvataggio di una squadra di ragazzi thailandesi rimasti intrappolati 18 giorni in una grotta. Grande cast, guidato da Viggo Mortensen. Il 23 giugno 2018, 12 ragazzi tra i 12 e i 17 anni più il loro allenatore (quando si dice che la numerologia è superstizione!) sono rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang, in Thailandia, lasciando il mondo con il fiato sospeso. Andati lì dopo una partita di calcio, sono rimasti bloccati a causa di piogge monsoniche, con il livello dell'acqua in costante aumento. Le operazioni di salvataggio hanno coinvolto via via sempre più persone, tra cui ministro del turismo, Navy SEAL, sommozzatori e, alla fine, perfino un anestesista. Dopo il film The Cave (2019) e il documentario The Rescue … Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 agosto 2022) Ladi, film tratto da una storia vera: il salvataggio di una squadra di ragazzi thailandesi rimasti intrappolati 18 giorni in una grotta. Grande cast, guidato da Viggo Mortensen. Il 23 giugno 2018, 12 ragazzi tra i 12 e i 17 anni più il loro allenatore (quando si dice che la numerologia è superstizione!) sono rimasti intrappolatigrotta di Tham Luang, in Thailandia, lasciando il mondo con il fiato sospeso. Andati lì dopo una partita di calcio, sono rimasti bloccati a causa di piogge monsoniche, con il livello dell'acqua in costante aumento. Le operazioni di salvataggio hanno coinvolto via via sempre più persone, tra cui ministro del turismo, Navy SEAL, sommozzatori e, alla fine, perfino un anestesista. Dopo il film The Cave (2019) e il documentario The Rescue …

