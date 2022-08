Travolto ed ucciso da treno a Monfalcone

(Di venerdì 5 agosto 2022) Una persona è stata travolta e uccisa nella tarda serata di ieri da unregionale per cause non ancora stabilite. È accaduto alle 22.25 sulla linea Venezia - Trieste praticamente in arrivo alla ...

ElioLannutti : Monfalcone, travolto e ucciso da un treno regionale: panico sulla linea Venezia-Trieste - telodogratis : Travolto e ucciso dal treno regionale - messveneto : Travolto e ucciso dal treno a Monfalcone - messveneto : Travolto e ucciso dal treno a Monfalcone - Gazzettino : Monfalcone, travolto e ucciso da un treno regionale: panico sulla linea Venezia-Trieste -

Il Cittadino

Una persona è stata travolta e uccisa nella tarda serata di ieri da un treno regionale per cause non ancora stabilite. È accaduto alle 22.25 sulla linea Venezia - Trieste praticamente in arrivo alla ...MONFALCONE - Una persona è stata travolta e uccisa nella tarda serata di ieri da un treno regionale per cause non ancora stabilite . È accaduto alle 22.25 sulla linea Venezia - Trieste praticamente in ... Graffignana, capriolo travolto e ucciso - Cronaca, Graffignana Una persona è stata travolta e uccisa nella tarda serata di ieri da un treno regionale per cause non ancora stabilite. È accaduto alle 22.25 sulla linea Venezia-Trieste praticamente in arrivo alla sta ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...