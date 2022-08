The Flash: Warner conferma l'uscita nelle sale nonostante gli scandali di Ezra Miller (Di venerdì 5 agosto 2022) Il CEO di Warner ha confermato che il film The Flash verrà distribuito regolarmente nelle sale nonostante gli scandali che circondano Ezra Miller. The Flash, nonostante i problemi e gli scandali che circondano il protagonista Ezra Miller, arriverà nelle sale. David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha infatti confermato la scelta di distribuire il progetto tratto dai fumetti della DC, a differenza di quanto accaduto con Batgirl. Zasalv ha spiegato: "Abbiamo visto The Flash, Black Adam e Shazam! Furia degli Dei e ne siamo davvero entusiasti. Li abbiamo visti e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 agosto 2022) Il CEO dihato che il film Theverrà distribuito regolarmentegliche circondano. Thei problemi e gliche circondano il protagonista, arriverà. David Zaslav, CEO diBros Discovery, ha infattito la scelta di distribuire il progetto tratto dai fumetti della DC, a differenza di quanto accaduto con Batgirl. Zasalv ha spiegato: "Abbiamo visto The, Black Adam e Shazam! Furia degli Dei e ne siamo davvero entusiasti. Li abbiamo visti e ...

GameSwipers : The Flash: la serie cancellata concludendosi con una nona stagione, il film è salvo La notizia completa su… - The_Cleaver : @aaronramsey @ogcnice Non ti sei infortunato mentre ti scattavano la foto? Che so il flash troppo forte ha comporta… - THE_DOCTOR_89 : @EnfantProdige esatto e comunque the flash è ancora in bilico,potrebbe saltare anche se significa bruciare 200 milioni di dollari - EnfantProdige : @THE_DOCTOR_89 Sicuramente non ci sarà il film su Supergirl, che verrà introdotta in The Flash - EnfantProdige : RT @THE_DOCTOR_89: @EnfantProdige Perchè Acquaman uscirà prima degli eventi di the flash e quindi non è ancora avvenuto il cambio di batman -