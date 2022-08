Scrivi sui social che non vai in vacanza per lavorare? Vuol dire che vuoi sentirti a tutti i costi “fuori dal gregge” (Di venerdì 5 agosto 2022) Ci risiamo: siamo ormai in pieno agosto e più di un vostro contatto su LinkedIn (il più orientato alla vita lavorativa dei social) ci tiene a ricordare ai suoi follower che “non va in vacanza” perché per un motivo o per un altro “deve lavorare” o “non può mai staccare dal lavoro” per i più disparati motivi. Dal rappresentante commerciale che sostiene che anche in spiaggia può acquisire nuovi stimoli alla consulente legale che risponde a un sondaggio dicendo che userà le vacanze per imparare l’inglese, fino all’articolista e al consulente social che dicono di fare workation, ossia lavoreranno da remoto in luoghi da villeggiatura. Varie sfumature di un fenomeno che però vede di contraltare tutto lo stupore digitale di chi invece non vede l’ora di staccare e di interpretare la vacanza come da sua ... Leggi su fmag (Di venerdì 5 agosto 2022) Ci risiamo: siamo ormai in pieno agosto e più di un vostro contatto su LinkedIn (il più orientato alla vita lavorativa dei) ci tiene a ricordare ai suoi follower che “non va in” perché per un motivo o per un altro “deve” o “non può mai staccare dal lavoro” per i più disparati motivi. Dal rappresentante commerciale che sostiene che anche in spiaggia può acquisire nuovi stimoli alla consulente legale che risponde a un sondaggio dicendo che userà le vacanze per imparare l’inglese, fino all’articolista e al consulenteche dicono di fare workation, ossia lavoreranno da remoto in luoghi da villeggiatura. Varie sfumature di un fenomeno che però vede di contraltare tutto lo stupore digitale di chi invece non vede l’ora di staccare e di interpretare lacome da sua ...

antonialaco00 : @wallstreet66 @Anna26648966 @PaoloBorg attento a quello che scrivi sui social, puoi incappare in gente che ti conos… - PDCava : ??13, 14 e 15 agosto torna la Festa di Ferragosto ???????? Serate danzanti con le orchestre ???? Servizio ristorante con… - colellapao : @jontargetti Bisogna conoscersi per dirti che scrivi cazzate basate su nessuna evidenza ma solo sui tuoi desiderata ? - sassari68 : @HoaraBorselli Ciao Hoara, visto il numero di cazzate che scrivi ogni giorno, volevo chiederti se Draghi ha elimina… - Ste_Fab58 : @RobMaida Ma ancora scrivi qui.Te piace fatte del male perché stai sui coglioni a tutti.Non so se ce fai o ce sei.… -