Raggi vuole prendersi il trono del M5S: sfida lanciata a Conte (Di venerdì 5 agosto 2022) Quanto sia rischioso arruolare nel nuovo corso del Movimento 5 stelle Virginia Raggi e Alessandro Di Battista Giuseppe Conte lo ha percepito con chiarezza nelle ultime 24 ore. Da quando, cioè, la sindaca di Roma - membro del comitato di garanzia dei grillini - ha deciso di porre una serie di paletti alle deroghe che l'avvocato voleva inserire nelle regole per la composizione delle liste. Impuntandosi sul principio di territorialità nel presentare le varie candidature alle parlamentarie che potranno essere sottoposte da oggi a lunedì (a proposito: Di Battista si candiderà?). E chiarendo che dovranno essere seguite le indicazioni dei militanti senza percorsi facilitati ai «fedelissimi» dell'ex premier. Di più: in un lungo post su Facebook l'ex prima cittadina non le manda a dire e mette nel mirino non solo una serie di recenti scelte politiche di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) Quanto sia rischioso arruolare nel nuovo corso del Movimento 5 stelle Virginiae Alessandro Di Battista Giuseppelo ha percepito con chiarezza nelle ultime 24 ore. Da quando, cioè, la sindaca di Roma - membro del comitato di garanzia dei grillini - ha deciso di porre una serie di paletti alle deroghe che l'avvocato voleva inserire nelle regole per la composizione delle liste. Impuntandosi sul principio di territorialità nel presentare le varie candidature alle parlamentarie che potranno essere sottoposte da oggi a lunedì (a proposito: Di Battista si candiderà?). E chiarendo che dovranno essere seguite le indicazioni dei militanti senza percorsi facilitati ai «fedelissimi» dell'ex premier. Di più: in un lungo post su Facebook l'ex prima cittadina non le manda a dire e mette nel mirino non solo una serie di recenti scelte politiche di ...

