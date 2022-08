MotoGP | Quartararo | Il punto del long lap è pericoloso | ma niente drammi

SkySportMotoGP : ?? Quartararo svetta nelle Libere 2 ???? Due Aprilia nella top five a Silverstone I risultati ?… - MotorcycleSp : Fabio Quartararo è stato il più veloce venerdì alla MotoGP britannica, ma era ben lungi dall'avere u... #MotoGP… - motosprint : #MotoGP #BritishGP #Quartararo: “Long Lap Penalty? Ho fatto le prove per entrare nella mentalità corretta' ?? - Motorsport_IT : #MotoGP | #Quartararo preoccupato per la sicurezza nella zona Long Lap #BritishGP - fainformazione : MotoGP, una sorprendente Yamaha regala a Quartararo i miglior tempo nelle libere di Silverstone Se le prove del ma… -

Ha iniziato il fine settimana di Silverstone da pilota - forse - più chiacchierato Fabio, ma una volta in pista ha subito messo le cose in chiare. Nonostante un problema alla pompa della benzina al mattino infatti il francese è riuscito a chiudere la prima giornata di prove ...Era tempo che non si vedeva un Joan Mir così competitivo, secondo a poco più di un decimo danelle FP2 , e forse non è un caso che questa prestazione sia arrivata su una pista in cui la Suzuki si è sempre espressa al meglio, come ad esempio la prima vittoria dal rientro in top ...Se le prove del mattino del venerdì di Silverstone, dove la MotoGP ritorna finalmente in pista per il GP di Gran Bretagna dopo la pausa estiva, avevano fatto sperare la Ducati, nel pomeriggio il verde ...Fabio Quartararo ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna, in programma domenica prossima a Silverstone. Il campione del mondo della Yamaha ha c ...