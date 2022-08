Mantova, bimbo di due anni per strada da solo: denunciati i genitori. 'Distratti per cacciare una biscia da casa' (Di venerdì 5 agosto 2022) solo a bordo strada , le lacrime agli occhi, molto spaventato in una giornata torrida. Così era stato trovato a, a fine luglio, verso mezzogiorno, un bambino di due anni in una via della periferia di ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022)a bordo, le lacrime agli occhi, molto spaventato in una giornata torrida. Così era stato trovato a, a fine luglio, verso mezzogiorno, un bambino di duein una via della periferia di ...

