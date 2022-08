L'84% di chi va in vacanza resta in Italia. È l'estate della pausa estiva a chilometro zero (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - Nell'estate 2022 agli Italiani piace la vacanza a km zero: si tende a tornare nei luoghi già visitati. Lo rivela l'indagine dell'Ufficio Studi Enit, secondo cui solo quattro intervistati su dieci dichiarano di essere intenzionati a visitare un posto nuovo. Chi parte sceglie tendenzialmente località vicine, all'interno della propria regione (3 su 10) o in quelle limitrofe. Ad eccezione della Sardegna, le altre Regioni hanno il bacino più rilevante di flussi turistici (e di intenzioni di viaggio) generato dai residenti della stessa macro-regione geografica. L'Italia si conferma la destinazione principale (84,2%). Il mare vince su altre mete (72,4%) con una crescita dell'interesse verso l'outdoor e il turismo nella natura. Scelte che portano in ... Leggi su agi (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - Nell'2022 aglini piace laa km: si tende a tornare nei luoghi già visitati. Lo rivela l'indagine dell'Ufficio Studi Enit, secondo cui solo quattro intervistati su dieci dichiarano di essere intenzionati a visitare un posto nuovo. Chi parte sceglie tendenzialmente località vicine, all'internopropria regione (3 su 10) o in quelle limitrofe. Ad eccezioneSardegna, le altre Regioni hanno il bacino più rilevante di flussi turistici (e di intenzioni di viaggio) generato dai residentistessa macro-regione geografica. L'si conferma la destinazione principale (84,2%). Il mare vince su altre mete (72,4%) con una crescita dell'interesse verso l'outdoor e il turismo nella natura. Scelte che portano in ...

