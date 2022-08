Flora Canto e il retroscena sul matrimonio con Enrico Brignano | “Non riusciva a stare dritto | gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 agosto 2022) Ora che si sono lasciati alle spalle l’emozionante giorno delle nozze, avvenute lo scorso 30 luglio,edpossono godersi in tutta tranquillità la loro vita da marito e moglie circondati dall’amore dei loro cari e dei due figli, Martina e Niccolò. E la neo sposa può anche raccontare che poco prima di scambiarsi quel “sì” per la vita ci sono stati un paio di imprevisti che però si sono presto risolti. Intervistata dal settimanale Gente,spiega: “La sera prima delle nozze, in un’atmosfera quasi sospesa, speciale, abbiamo dormito insieme nella villa. Una scelta di praticità: avendo due bambini piccoli, l’idea era di separarci al mattino per i preparativi. Peccato che alle sei ho aperto gli occhi perché ho sentito gocce di acqua sui vetri. Pensavo fosse la condensa, era ...