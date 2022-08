(Di venerdì 5 agosto 2022) Le notizie sono due: la prima è che non ci sarà all’interno delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni; la seconda è che lui stesso sostiene di aver dato amolti consigli per ildi. Musica e parole di. Perché è stato lo stesso cantautore milanese, intervistato da Il Giornale, a rivendicare questo suo ruolo pro-attivo nella stesura delle promesse che Fratelli d’Italia ha fatto e farà agli elettori.dice di aver consigliatoper ildi Fratelli d’Italia Una sorta di spin doctor politico. Perché, secondo quanto dichiarato dallo stesso artista, per lui non è ancora il tempo (e chissà se mai lo sarà) di aprire le porte a una sua ...

Giorgiolaporta : 14 euro non mi cambiano la vita, ma ho annullato #AmazonPrime dopo questo aumento. Se oggi qualche milione di utent… - neetally : RT @neXtquotidiano: Fermi tutti! Al programma elettorale di Giorgia #Meloni ci pensa #Morgan - neXtquotidiano : Fermi tutti! Al programma elettorale di Giorgia #Meloni ci pensa #Morgan - ronzidante : RT @erretti42: Fermi tutti, non è stato Draghi, secondo la produzione fantasy del mainstream a procurare i 209 miliardi del Pnrr, ma Berlus… - slide75 : RT @EsercitoCrucian: Fermi Tutti -

