È la mamma di una Vip famosissima: il suo bikini a 60 anni è fantastico (Di venerdì 5 agosto 2022) È la mamma di una Vip famosissima, ma tutte e tre le sue figlie sono splendide e seguitissime sui social. Stiamo parlando di Marina Di Guardo mamma di Chiara Ferragni e di Valentina e Francesca. Come le figlie anche lei è bellissima, il suo bikini a 60 anni infatti è a dir poco fantastico. A pubblicare la foto è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram dove sta condividendo gli scatti delle sue giornate di vacanza in Sardegna. Marina Di Guardo, fantastica in bikini: 60 anni e non sentirli Ci sono persone per le quali il tempo sembra essersi fermato. Gli anni passano e la bellezza resta. Marina Di Guardo è una di queste. mamma di Chiara Ferragni, Valentina e Francesca, scrittrice di appassionanti thriller, ...

