Tra titoli cancellati nel 2022 ci sono Noi | remake italiano di This is Us | Space Force e Il simbolo perduto tratto da Dan Brown Ne sentiremo la mancanza?

(Di giovedì 4 agosto 2022) Serie tv nuove di zecca e serie tv che muoiono senza lasciare più traccia. Siamo abituati a sequel perenni che tengono in vita storie entrate nel cuore del pubblico, ma anche a storie che evaporano appena iniziate. Per esempio nelnon è stata rinnovata Noi, ildella serie cultis Us con Lino Guanciale o In cucina con Paris, dove la Hilton si improvvisava cuoca. Il pubblico non ha apprezzato e ha bocciato senza indugio l’ereditiera in cucina. Idelle serie tv che non vedremo più guarda le foto ...