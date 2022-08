Sul tacere o diffondere le proprie passioni, io adoro Silvia Oddi (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci sono delle passioni che uno, tendenzialmente, tiene per sé, altre che non può fare a meno di condividere. Non parlo di nulla di pruriginoso, intendiamoci, non sto parlando di passioni che sconfinino nel campo del vizio, e già solo usare questa parola mi diverte, manco fossimo in un trattato di etica, né di ossessioni o feticismi vari, parlo proprio di passioni in senso pop, come tutti le intendiamo. Uno apprezza particolarmente un certo piatto, uno sport, o uno sportivo, un artista, un genere letterario. Ecco. Mettete voi nello spazio vuoto la vostra passione, ne avrete sicuramente almeno una. Mettete voi nello spazio vuoto la vostra passione e provate a pensare a come vi comportate a riguardo. Fossimo tutti in una grande arena, dico grande perché ho un senso dell’autostima piuttosto ben oliato, e ci dividessimo in due ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci sono delleche uno, tendenzialmente, tiene per sé, altre che non può fare a meno di condividere. Non parlo di nulla di pruriginoso, intendiamoci, non sto parlando diche sconfinino nel campo del vizio, e già solo usare questa parola mi diverte, manco fossimo in un trattato di etica, né di ossessioni o feticismi vari, parlo proprio diin senso pop, come tutti le intendiamo. Uno apprezza particolarmente un certo piatto, uno sport, o uno sportivo, un artista, un genere letterario. Ecco. Mettete voi nello spazio vuoto la vostra passione, ne avrete sicuramente almeno una. Mettete voi nello spazio vuoto la vostra passione e provate a pensare a come vi comportate a riguardo. Fossimo tutti in una grande arena, dico grande perché ho un senso dell’autostima piuttosto ben oliato, e ci dividessimo in due ...

