Sara Croce stupenda ad Anacapri: l'abito corto e scollato esalta le forme (Di giovedì 4 agosto 2022) Con un abito corto e scollato Sara Croce mostra come sempre forme stupende, la posa ammalia il web e il suo meraviglioso sorriso fa sognare Sara Croce si reca spesso a Capri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

