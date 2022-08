Nicolas Vaporidis stop a tutto | “Da non credere” | progetti sfumati in un batter d’occhio

Leggi su direttanews

(Di giovedì 4 agosto 2022)é il vincitore dell’Isola dei Famosi di cui si sta ancora parlando moltissimo. Scopriamo cosa accade in queste ore.(Mediasetplay screenshot)è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 e si parla ancora moltissimo di lui. Grazie alla vittoria ha potuto togliersi qualche sfizio, ma nelle ultime settimane si parlava difuturi incredibili per lui. Che cosa è successo che impone uno? L’attore è stato un naufrago in Honduras in compagnia di Edoardo Tavassi, Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro. Proprio con questi naufraghiha legato tantissimo e sta mantenendo una frequentazione assidua. Nelle ultime settimane infatti ...