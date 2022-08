Nel 2020 il 12% dei reparti ospedalieri sono stati dedicati al covid (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Il covid ha impattato sul sistema sanitario, imponendo una completa riorganizzazione fin dal primo anno della pandemia, con il pubblico che si è impegnato più del privato per garantire reparti e posti letto dedicati ai malati di coronavirus. Questo emerge dall'Annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale, che mette assieme i dati del 2020, letto dall'AGI. In totale i reparti covid messi in campo in Italia nel primo anno della pandemia sono stati il 12,1% del totale (1.905 su 15.730), con il Piemonte che arriva al 21,4%, seguito dalle Marche (18,2%), Friuli e Liguria al 15,6%, dall'Umbria al 15,2% e dalla Lombardia al 15,1%. Dei 13.312 reparti delle strutture sanitarie pubbliche, quelli riservati ai ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Ilha impattato sul sistema sanitario, imponendo una completa riorganizzazione fin dal primo anno della pandemia, con il pubblico che si è impegnato più del privato per garantiree posti lettoai malati di coronavirus. Questo emerge dall'Annuariostico del Servizio Sanitario Nazionale, che mette assieme i dati del, letto dall'AGI. In totale imessi in campo in Italia nel primo anno della pandemiail 12,1% del totale (1.905 su 15.730), con il Piemonte che arriva al 21,4%, seguito dalle Marche (18,2%), Friuli e Liguria al 15,6%, dall'Umbria al 15,2% e dalla Lombardia al 15,1%. Dei 13.312delle strutture sanitarie pubbliche, quelli riservati ai ...

GiuseppeConteIT : Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all'alba per ottenere i 2… - M5S_Europa : Alleandosi con #Calenda il #PD rinnega tutte le battaglie fatte in #Europa sulla sostenibilità ambientale. Calenda… - rulajebreal : Trump è ufficialmente sotto indagine per avere fomentato & orchestrato l’attacco contro il congresso ???? nel gennaio… - GiusPecoraro : RT @francescagraz1: Ricordate queste date: 13 ottobre 2020;15 dicem 2020; 10 febbraio 2021;24 marzo 2021 e 27 aprile 2021 I giorni in cui F… - albertocallerio : @SignorErnesto @Masssimilianoo @matteorenzi Ma che cazzata è questa? Nel 2020? @matteorenzi ? -