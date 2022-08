Naster da sempre in prima linea per la difesa dell’ambiente

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 agosto 2022) La nostra attenzione ai dettagli, saving e soprattutto al rispetto, lavorando nell’abbattimento dell’impatto ambientale dei processi produttivi di Naster, ci ha portato ad investire rispettivamente: 150 kw di fotovoltaico a tetto saturando la superficie disponibile a fronte di un consulto di 170 kw, quindi con un buon abbattimento energetico prodotto da fonti alternative. Caldaia da alta efficienza energetica da 2.500.000 kcal che permette un processo produttivo efficiente ma con consumi ottimizzati. Impianto di illuminazione led negli uffici, produzione e magazzini con sensori a rilevamento uomo passaggio e presenza volti a minimizzare il consumo elettrico. Sensori intelligenti per rilevare e ottimizzare i consumi gas per riscaldamento sia in ufficio che produzione con gestione remota e consumo intelligente. Carrelli elevatori con ...