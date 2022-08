Meteo | a Palermo bollino rosso per il caldo oggi e domani

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ancora. La Protezione Civile regionale ha diffuso come di consueto il bollettino per rischio incendi e ondate di calore. Aè in vigore ilper il, il massimo livello di allerta prevista, con temperature percepite intorno ai 37 gradi. Per quanto riguarda il rischio incendi, la Protezione Civile ha inserito il livello di “pericolosità media”. Questo vuol dire che l’allerta sarà colore arancione, ovvero, situazione di “preallerta”. L'articolo Filodiretto Monreale.

Il 2 è su 'condizioniche possono rappresentare un rischio per la salute , in particolare nei ... venerdì 5 agosto Bollino rosso per Roma Perugia e. Si, nella Capitale si registreranno ...Per quanto riguarda il rischio di incendi, nella provincia diè 'media' la pericolosità prevista, con livello di 'preallerta' (colore arancione). CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT ... Meteo Palermo 3/08/2022: sole e caldo oggi e nei prossimi giorni Meteo per Giovedì 4 Agosto 2022, Palermo. Giornata prevalentemente calda con cielo sereno, temperature comprese tra 25 e 33°C ...