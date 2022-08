Legionella in Val Seriana, 19 casi: neutralizzate 4 “fonti” di infezione (Di giovedì 4 agosto 2022) In riferimento al riscontro di casi di legionellosi nel comprensorio del Comune di Clusone ed altri comuni limitrofi (Ardesio, Cerete, Fino del Monte, Gazzaniga, Onore, Rovetta e Vertova ) ATS Bergamo informa che, alla giornata di mercoledì 3 agosto, il numero di casi coinvolti è di 19 soggetti. Gli Operatori del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) di ATS Bergamo hanno eseguito campionamenti di acqua distribuita in tutte le abitazioni dei casi segnalati nonché di altre fonti potenzialmente considerabili come punto di esposizione alla malattia come fontane pubbliche, grandi impianti di trattamento aria presente negli esercizi commerciali della zona, impianti natatori e sportivi. Questa attività ha permesso di individuare alcune fonti in cui è stata riscontrata la presenza di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 agosto 2022) In riferimento al riscontro didi legionellosi nel comprensorio del Comune di Clusone ed altri comuni limitrofi (Ardesio, Cerete, Fino del Monte, Gazzaniga, Onore, Rovetta e Vertova ) ATS Bergamo informa che, alla giornata di mercoledì 3 agosto, il numero dicoinvolti è di 19 soggetti. Gli Operatori del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) di ATS Bergamo hanno eseguito campionamenti di acqua distribuita in tutte le abitazioni deisegnalati nonché di altrepotenzialmente considerabili come punto di esposizione alla malattia come fontane pubbliche, grandi impianti di trattamento aria presente negli esercizi commerciali della zona, impianti natatori e sportivi. Questa attività ha permesso di individuare alcunein cui è stata riscontrata la presenza di ...

