Il mercato rallenta: Samsung costretta a ridurre la produzione di smartphone (Di giovedì 4 agosto 2022) Samsung ha ridotto la produzione dello stabilimento vietnamita di Thai Nguyen, che sforna 100 milioni di telefoni all’anno. I dipendenti lavorano solo tre giorni a settimana a causa della scarsità della domanda. ... Leggi su dday (Di giovedì 4 agosto 2022)ha ridotto ladello stabilimento vietnamita di Thai Nguyen, che sforna 100 milioni di telefoni all’anno. I dipendenti lavorano solo tre giorni a settimana a causa della scarsità della domanda. ...

