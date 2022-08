“Ho il pos scarico”, la scusa del tassista che voleva obbligare Selvaggia Lucarelli a pagare la corsa in contanti | VIDEO (Di giovedì 4 agosto 2022) Era salita a bordo di quel taxi nei pressi del Duomo di Milano. Poi, a fine corsa, il tassista le ha detto di avere il “pos scarico” e, di conseguenza, di poter accettare solamente pagamenti in contanti. Alla fine, però, il colpo di scena: quel dispositivo che serve per ricevere un pagamento elettronico (attraverso una carta di credito o un bancomat) magicamente compare sulla scena. Il tutto è stato ripreso da Selvaggia Lucarelli, protagonista di questo botta e risposta (con l’autista che ha addirittura paventato l’arrivo delle forze dell’ordine, che avrebbero inevitabilmente datogli torto per via della legge vigente) poi pubblicato in rete. Selvaggia Lucarelli discute con un tassista con il “pos scarico” Nel ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Era salita a bordo di quel taxi nei pressi del Duomo di Milano. Poi, a fine, ille ha detto di avere il “pos” e, di conseguenza, di poter accettare solamente pagamenti in. Alla fine, però, il colpo di scena: quel dispositivo che serve per ricevere un pagamento elettronico (attraverso una carta di credito o un bancomat) magicamente compare sulla scena. Il tutto è stato ripreso da, protagonista di questo botta e risposta (con l’autista che ha addirittura paventato l’arrivo delle forze dell’ordine, che avrebbero inevitabilmente datogli torto per via della legge vigente) poi pubblicato in rete.discute con uncon il “pos” Nel ...

