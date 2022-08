Elezioni 2022, Renzi: “Solo polo Iv-Calenda poteva indebolire Meloni” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo proposto a Calenda di guidare un polo riformista che potesse arrivare al 10%. Avrebbe preso molti voti, davvero molti voti, alla destra. E Solo questa soluzione sarebbe stata in grado di indebolire Meloni”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un’intervista al quotidiano ‘Il Tirreno’ in vista delle Elezioni politiche del 25 giugno 2022. L’ex premier definisce l’alleanza che sta costruendo il Pd una “accozzaglia”, e “la scelta di fare una grande ammucchiata che propone come primo atto di aumentare le tasse è un errore” e “una catastrofe per il centrosinistra”, poi “vedremo il 26 settembre chi avrà avuto ragione e apriremo una discussione pubblica”. E rispondendo a una domanda su quale percentuale di collegi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo proposto adi guidare unriformista che potesse arrivare al 10%. Avrebbe preso molti voti, davvero molti voti, alla destra. Equesta soluzione sarebbe stata in grado di”. Così il leader di Italia Viva Matteoin un’intervista al quotidiano ‘Il Tirreno’ in vista dellepolitiche del 25 giugno. L’ex premier definisce l’alleanza che sta costruendo il Pd una “accozzaglia”, e “la scelta di fare una grande ammucchiata che propone come primo atto di aumentare le tasse è un errore” e “una catastrofe per il centrosinistra”, poi “vedremo il 26 settembre chi avrà avuto ragione e apriremo una discussione pubblica”. E rispondendo a una domanda su quale percentuale di collegi ...

