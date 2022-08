Decreto Aiuti bis approvato dal Consiglio dei ministri Ex Ilva: Emiliano annulla l'incontro in programma domani (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è il via libera per il Decreto legge Aiuti bis: il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento che prevede nuovi sostegni anti-crisi che aiuteranno famiglie e imprese. A comunicarlo sono fonti di governo. A illustrare le misure saranno in conferenza stampa il premier Mario Draghi con i ministri dell’Economia e della Transizione ecologica Daniele Franco e Roberto Cingolani. Pensioni più ricche e taglio del cuneo– Dalla rivalutazione delle pensioni, con l’anticipo a ottobre dell’indicizzazione al 2%, al taglio del cuneo contributivo fiscale pari all’1,8% nel secondo semestre, dall’estensione del bonus da 200 euro per i lavoratori finora esclusi dal beneficio (stagionali, cassintegrati, collaboratori sportivi), al rifinanziamento del premio anti-inflazione per gli ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è il via libera per illeggebis: ildeihail provvedimento che prevede nuovi sostegni anti-crisi che aiuteranno famiglie e imprese. A comunicarlo sono fonti di governo. A illustrare le misure saranno in conferenza stampa il premier Mario Draghi con idell’Economia e della Transizione ecologica Daniele Franco e Roberto Cingolani. Pensioni più ricche e taglio del cuneo– Dalla rivalutazione delle pensioni, con l’anticipo a ottobre dell’indicizzazione al 2%, al taglio del cuneo contributivo fiscale pari all’1,8% nel secondo semestre, dall’estensione del bonus da 200 euro per i lavoratori finora esclusi dal beneficio (stagionali, cassintegrati, collaboratori sportivi), al rifinanziamento del premio anti-inflazione per gli ...

