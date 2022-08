Da 5 a 8 agosto autocandidature M5s, a Conte criteri per liste (Di giovedì 4 agosto 2022) Aperte le autocandidature per le politiche del Movimento 5 stelle. Dalle 14 di venerdì prossimo alla stessa ora di lunedì 8 agosto ciascun iscritto potrà avanzare la propria candidatura. "Fatta salva la facoltà del presidente di indicare modalità e i criteri per la formazione delle liste di candidati - si legge in un post sul blog pentastellato - ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto di poter avanzare la propria proposta di autocandidatura".Ciascun iscritto potrà proporre la propria autocandidatura solo per una delle due Camere e "relativa alla circoscrizione/collegio presso cui ricade il Comune di residenza del proponente". Altrimenti (e questa è una piccola deroga al principio di territorialità) "il proponente potrà indicare una proposta di autocandidatura per una circoscrizione/collegio ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 agosto 2022) Aperte leper le politiche del Movimento 5 stelle. Dalle 14 di venerdì prossimo alla stessa ora di lunedì 8ciascun iscritto potrà avanzare la propria candidatura. "Fatta salva la facoltà del presidente di indicare modalità e iper la formazione delledi candidati - si legge in un post sul blog pentastellato - ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto di poter avanzare la propria proposta di autocandidatura".Ciascun iscritto potrà proporre la propria autocandidatura solo per una delle due Camere e "relativa alla circoscrizione/collegio presso cui ricade il Comune di residenza del proponente". Altrimenti (e questa è una piccola deroga al principio di territorialità) "il proponente potrà indicare una proposta di autocandidatura per una circoscrizione/collegio ...

