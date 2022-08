Covid, società più violenta. Ecco i disturbi più frequenti: aggressività e irritabilità. Lo studio (Di giovedì 4 agosto 2022) Non solo danni economici e problemi di salute a lungo termine per chi ha avuto Covid-19. La pandemia rischia di lasciarci in eredità anche una società più violenta, caratterizzata da una maggiore aggressività individuale. «Stiamo approfondendo con una ricerca ad hoc il fenomeno. E i primi dati indicano che senza dubbio nel post Covid nella società si osserva una maggiore violenza». Lo anticipa all’Adnkronos Salute Armando Piccinni, direttore dell’Osservatorio sulla salute mentale in Italia e presidente della Fondazione Brf per la ricerca in psichiatria e neuroscienze, in base ai primi risultati di uno studio in corso sul Long Covid, messo a punto dalla Fondazione. Covid, lo studio: società più violente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Non solo danni economici e problemi di salute a lungo termine per chi ha avuto-19. La pandemia rischia di lasciarci in eredità anche unapiù, caratterizzata da una maggioreindividuale. «Stiamo approfondendo con una ricerca ad hoc il fenomeno. E i primi dati indicano che senza dubbio nel postnellasi osserva una maggiore violenza». Lo anticipa all’Adnkronos Salute Armando Piccinni, direttore dell’Osservatorio sulla salute mentale in Italia e presidente della Fondazione Brf per la ricerca in psichiatria e neuroscienze, in base ai primi risultati di unoin corso sul Long, messo a punto dalla Fondazione., lopiù violente ...

