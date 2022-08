MediasetTgcom24 : Covid, 42.976 nuovi casi su 242.010 tamponi e altri 161 morti #ministerodellasalute #italia #coronavirus - sulsitodisimone : Altri 42.976 nuovi casi di Covid e 161 morti, tasso positività 17,8% - FabioTraversa : RT @MediasetTgcom24: Covid, 42.976 nuovi casi su 242.010 tamponi e altri 161 morti #ministerodellasalute #italia #coronavirus https://t.co… - fisco24_info : COVID: 42.976 CONTAGIATI, 161 MORTI, TASSO AL 17,7% - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Italia, 42.976 contagi e 161 morti: bollettino 4 agosto 2022: (Adnkronos) - Numeri e dati covid - regione per… -

...persone positive decedute (21 delle quali risultano da conteggi relativi ai giorni scorsi) e 42....precoce di soggetti con infezione da SARS - CoV - 2 a rischio di una forma grave di- 19. ...E' ancora in discesa la curva epidemica in Italia. Scendono infatti a 42.i nuovi casi di19 accertati in Italia nelle ultime 24 ore, con un ulteriore calo rispetto ai 45.621 registrati di ieri. In flessione a 161 anche il numero dei morti (10 meno i 171 di ieri), ...Milano, 4 ago. (askanews) - E' ancora in discesa la curva epidemica in Italia. Scendono infatti a 42.976 i nuovi casi di Covid 19 accertati in ...In discesa anche i numeri dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive AGI - In calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 42.976 i nuovi casi di Covid, contro i 45.621 ...