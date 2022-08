Chelsea su Fofana, il Leicester non fa sconti: vuole 100 milioni! (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Chelsea non molla Wesley Fofana per la difesa, ma il Leicester non fa sconti: come evidenzia il Daily Mail, la richiesta è ferma a... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilnon molla Wesleyper la difesa, ma ilnon fa: come evidenzia il Daily Mail, la richiesta è ferma a...

MCriscitiello : Live Londra - Inter (tramite Busardó) chiede 70 mln al PSG per Skriniar. Non tramontate le piste inglesi. Il Chelse… - WYN_Chelsea_ : Mercato Leicester : Fofana, Chelsea offre 75 M€ ! - thomas_novello9 : @fabio200908 Che? Al Chelsea stanno impazzendo (Adoro Fofana ma cazzo già 75 son tanti, di più é una follia pura ) - LucaParry85 : Chelsea 'hey leicester bastano 75 milioni di euro per fofana?' Leicester 'NO PORCO xxx NON BASTANO' - skyistillblue : Se il Chelsea chiude anche per Fofana e De Jong sono circa 300 milioni spesi in una finestra di mercato ?? -