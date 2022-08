Carcere, il tasso di suicidi è un’enormità: non possiamo non interrogarci sulle cause (Di giovedì 4 agosto 2022) Negli ultimi quattro giorni, un detenuto al giorno si è tolto la vita. È di poche ore fa la notizia che un uomo si è suicidato nel Carcere di Ascoli Piceno. È il 44esimo suicidio in Carcere dall’inizio di questo 2022, più di uno ogni cinque giorni. Numeri in vertiginosa crescita, ben superiori agli scorsi anni. Perfino a quelli del massimo sovraffollamento carcerario che costarono all’Italia una condanna da parte della Corte di Strasburgo per trattamenti inumani e degradanti e che mantenevano fino a poco fa il triste primato. Se l’Italia ha uno dei tassi di suicidi più basso d’Europa nella società libera (0,67 ogni 10.000 abitanti), esso sale di 16 volte se guardiamo alle persone detenute. È un’enormità, sulle cui cause non possiamo non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Negli ultimi quattro giorni, un detenuto al giorno si è tolto la vita. È di poche ore fa la notizia che un uomo si è suicidato neldi Ascoli Piceno. È il 44esimoo indall’inizio di questo 2022, più di uno ogni cinque giorni. Numeri in vertiginosa crescita, ben superiori agli scorsi anni. Perfino a quelli del massimo sovraffollamento carcerario che costarono all’Italia una condanna da parte della Corte di Strasburgo per trattamenti inumani e degradanti e che mantenevano fino a poco fa il triste primato. Se l’Italia ha uno dei tassi dipiù basso d’Europa nella società libera (0,67 ogni 10.000 abitanti), esso sale di 16 volte se guardiamo alle persone detenute. Ècuinonnon ...

