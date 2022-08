Calcio: Laporta, 'De Jong? Non è in vendita, ha un contratto e lo rispetteremo' (Di giovedì 4 agosto 2022) Barcellona, 4 ago. - (Adnkronos) - Frenkie De Jong verso la permanenza al Barcellona. A dirlo è il presidente dei blaugrana, Joan Laporta, che intervistato dal 'New York Times' chiude la porte ad una cessione del 25enne olandese, nel mirino di Manchester United e Chelsea: "Frenkie non è in vendita, è un giocatore che apprezziamo. Dovrebbe aiutare il club abbassandosi il salario, ma ha un contratto con noi e lo rispetteremo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Barcellona, 4 ago. - (Adnkronos) - Frenkie Deverso la permanenza al Barcellona. A dirlo è il presidente dei blaugrana, Joan, che intervistato dal 'New York Times' chiude la porte ad una cessione del 25enne olandese, nel mirino di Manchester United e Chelsea: "Frenkie non è in, è un giocatore che apprezziamo. Dovrebbe aiutare il club abbassandosi il salario, ma ha uncon noi e lo".

