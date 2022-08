Brittney Griner, il procuratore di Mosca chiede 9 anni e mezzo per traffico di droga (Di giovedì 4 agosto 2022) È arrivata la richiesta di pena per detenzione per “possesso di droga” per la star del basket Usa, Brittney Griner, fermata lo scorso febbraio a Mosca e il cui caso è diventato oggetto di un braccio di ferro diplomatico tra Stati Uniti e Russia. Considerata una delle migliori giocatrici di basket del mondo, oro olimpico, è stata arrestata a febbraio al suo arrivo a Mosca. L’accusa ha chiesto per l’imputata 9 anni e mezzo. Griner era stata fermata dopo esser arrivata a Mosca con un volo da New York, che aveva raggiunto nonostante le autorità americane avessero invitato i propri concittadini a non lasciare gli Stati Uniti. La cestista giocava la squadra di basket di Ekaterinburg. Gli agenti russi che avevano perquisito l’atleta avevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) È arrivata la richiesta di pena per detenzione per “possesso di” per la star del basket Usa,, fermata lo scorso febbraio ae il cui caso è diventato oggetto di un braccio di ferro diplomatico tra Stati Uniti e Russia. Considerata una delle migliori giocatrici di basket del mondo, oro olimpico, è stata arrestata a febbraio al suo arrivo a. L’accusa ha chiesto per l’imputata 9era stata fermata dopo esser arrivata acon un volo da New York, che aveva raggiunto nonostante le autorità americane avessero invitato i propri concittadini a non lasciare gli Stati Uniti. La cestista giocava la squadra di basket di Ekaterinburg. Gli agenti russi che avevano perquisito l’atleta avevano ...

