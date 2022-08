Avanti Un Altro: Arrivano Sophie Codegoni e Giucas Casella… Ecco in quale ruolo! (Di giovedì 4 agosto 2022) A settembre cominceranno le registrazioni della nuova edizione di Avanti un Altro, il gioco preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Stagione ricca di novità, visto che nel cast ci saranno anche due ex gieffini, reduci dall’ultima edizione del Gf Vip. Si tratta di un uomo e una donna. Quest’ultima sarà la nuova Bonas del programma. Di chi si tratta? Ecco svelato il mistero! Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di Avanti un Altro Avanti un Altro sta per tornare con una nuova edizione. Il gioco condotto da Paolo Bonolis in onda nel preserale di Canale5, si arricchisce di nuovi volti. Ad esempio ci sarà una nuova Bonas. Chi sarà mai a ricoprire questo ruolo? Ebbene, si è scoperto che sarà Sophie ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 4 agosto 2022) A settembre cominceranno le registrazioni della nuova edizione diun, il gioco preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Stagione ricca di novità, visto che nel cast ci saranno anche due ex gieffini, reduci dall’ultima edizione del Gf Vip. Si tratta di un uomo e una donna. Quest’ultima sarà la nuova Bonas del programma. Di chi si tratta?svelato il mistero!sarà la nuova Bonas diununsta per tornare con una nuova edizione. Il gioco condotto da Paolo Bonolis in onda nel preserale di Canale5, si arricchisce di nuovi volti. Ad esempio ci sarà una nuova Bonas. Chi sarà mai a ricoprire questo ruolo? Ebbene, si è scoperto che sarà...

