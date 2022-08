Annunciati i nuovi NVIDIA Jetson AGX Orin da 32 GB

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 agosto 2022) Nelle ultime ore è stata annunciata la disponibilità deimoduli di produzioneAGXda 32 GB Portare sul mercato nuove applicazioni e prodotti di intelligenza artificiale e robotica, o supportare quelli esistenti, può essere difficile per sviluppatori e aziende. Il modulo di produzioneAGXda 32 GB, ora disponibile, è qui per correre in nostro aiuto. Quasi tre dozzine di fornitori di tecnologia nella rete di partner(clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda) in tutto il mondo stanno offrendo prodotti disponibili in commercio basati sul nuovo modulo. Questo, infatti, offre prestazioni fino a 6 volte superiori rispetto alla generazione precedente. Dettagli suimoduli di ...