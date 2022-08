Accordo raggiunto tra Sky e DAZN: ottime notizie per tutti gli abbonati (Di giovedì 4 agosto 2022) Finalmente è arrivata la notizia che tutti gli appassionati di calcio stavano attendendo: c’è l’Accordo ufficiale tra Sky e DAZN. Dopo diversi mesi di trattative, oggi è arrivato anche l’annuncio: l’app DAZN entrerà a far parte di Sky Q a partire da lunedì 8 agosto. Questo il comunicato. DAZN (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) “Sky e DAZN annunciano oggi di aver firmato un Accordo che prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi. Con ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 4 agosto 2022) Finalmente è arrivata la notizia chegli appassionati di calcio stavano attendendo: c’è l’ufficiale tra Sky e. Dopo diversi mesi di trattative, oggi è arrivato anche l’annuncio: l’appentrerà a far parte di Sky Q a partire da lunedì 8 agosto. Questo il comunicato.(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) “Sky eannunciano oggi di aver firmato unche prevede l’arrivo dell’app disu Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gliSky di aderire ad una specifica offerta commercialeper vedere sul decoder Sky il canale ZONA, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusivae una selezione di eventi. Con ...

