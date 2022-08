Vanessa Incontrada: «I miei desideri? Un altro figlio, una nuova passione» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Polemiche sul corpo archiviate, l'attrice e conduttrice italo-spagnola, in esclusiva sulla copertina di Vanity Fair, racconta il suo «momento di riflessione» dopo la fine della sua storia con Rossano Laurini, con cui ha avuto il figlio Isal. E raccontando la sua nuova libertà, manda un messaggio anche a Giorgia Meloni Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 agosto 2022) Polemiche sul corpo archiviate, l'attrice e conduttrice italo-spagnola, in esclusiva sulla copertina di Vanity Fair, racconta il suo «momento di riflessione» dopo la fine della sua storia con Rossano Laurini, con cui ha avuto ilIsal. E raccontando la sualibertà, manda un messaggio anche a Giorgia Meloni

