Una piccolissima stella adesiva a scongiurare lo scandalo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Protagonisti del Lollapalooza Festival di Chicago, i Maneskin infiammano la folla oceanica con una performance da capogiro. Incluso il look praticamente a petto nudo di Victoria De Angelis. Måneskin: la rock band italiana del momento guarda le foto I Maneskin scatenati sul palco a Chicago Dopo il concerto di Parigi, la band vola oltre oceano per l’esibizione di Chicago. Anche se sono più che abituati ai palchi degli States, i quattro ragazzi romani non perdono comunque occasione per mostrare le loro doti di autentici stage animals. Mentre Damiano è così scatenato da infortunarsi a una spalla mentre ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 agosto 2022) Protagonisti del Lollapalooza Festival di Chicago, i Maneskin infiammano la folla oceanica con una performance da capogiro. Incluso il look praticamente a petto nudo di Victoria De Angelis. Måneskin: la rock band italiana del momento guarda le foto I Maneskin scatenati sul palco a Chicago Dopo il concerto di Parigi, la band vola oltre oceano per l’esibizione di Chicago. Anche se sono più che abituati ai palchi degli States, i quattro ragazzi romani non perdono comunque occasione per mostrare le loro doti di autentici stage animals. Mentre Damiano è così scatenato da infortunarsi a una spalla mentre ...

thankssandrina : RT @ilnostrotempo_: vi prego mi strappo il cuore è troppo una bambina piccolissima ?? - ZeroZanna : @GiorgiaMeloni il lavoro non lo crea chi produce ricchezza. il lavoro è uno (il più importante) dei mezzi per produ… - CorrettIvi : DIMENTICHIAMO TROPPO IN FRETTA GLI ORRORI E QUESTE 3 IMMAGINI SONO UNA PICCOLISSIMA PARTE. E NESSUNO HA DENUNCIATO… - MissOnorott : @kiara86769608 Iniziare la giornata leggendo dell'orgia politica Piddina Azionista, leggere il loro 'programma' e e… - nvkahara_ : vorrei che la mia memoria non facesse così schifo, sto da circa un mese a cercare dei libri di una piccolissima cas… -