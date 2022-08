Soleil Sorge, brutto colpo | Dopo il GF è finito tutto: incontro saltato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Voltafaccia improvviso per Soleil Sorge: Dopo il corteggiamento serrato, è stata scartata. I rumors si moltiplicano. Soleil Sorge (fonte youtube)L’influencer Soleil Sorge, Dopo aver partecipato a svariati reality come “L’Isola dei Famosi” e “Pechino Express”, ha finalmente raggiunto ampia notorietà nazionale. La sua partecipazione alla sesta edizione “GF Vip”, infatti, ha sancito definitivamente il suo distacco dall’anonimato. Dopo la bufera circa il triangolo amoroso intercorso con Delia Duran e Alex Belli, l’influencer italo-americana si è gettata l’infatuazione alle spalle, dedicandosi quasi esclusivamente all’ascesa della sua carriera professionale. Barbara D’Urso l’ha infatti agganciata al volo, arruolandola come opinionista nel ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) Voltafaccia improvviso peril corteggiamento serrato, è stata scartata. I rumors si moltiplicano.(fonte youtube)L’influenceraver partecipato a svariati reality come “L’Isola dei Famosi” e “Pechino Express”, ha finalmente raggiunto ampia notorietà nazionale. La sua partecipazione alla sesta edizione “GF Vip”, infatti, ha sancito definitivamente il suo distacco dall’anonimato.la bufera circa il triangolo amoroso intercorso con Delia Duran e Alex Belli, l’influencer italo-americana si è gettata l’infatuazione alle spalle, dedicandosi quasi esclusivamente all’ascesa della sua carriera professionale. Barbara D’Urso l’ha infatti agganciata al volo, arruolandola come opinionista nel ...

didimiyy : pensa additare una persona con questi termini solo per difendere niente di meno che soleil sorge. vabbè, ognuno ha… - Made94065409 : RT @AFeverati: SOLEIL SORGE È PREGATA DI RECARSI AL REPARTO SURGELATI #jeru - tizybritneyarmy : RT @filosalva18: Le teorie della Dott.ssa Soleil Anastasia Sorge illuminare di Psicologia???? #SoleArmy - sarsano_rosa : RT @Ninomauger: Se un like di SOLEIL scatena questo putiferio fa capire ancora una volta chi sia stata davvero la vera vincitrice della sco… - soleixsorge : RT @Ninomauger: Se un like di SOLEIL scatena questo putiferio fa capire ancora una volta chi sia stata davvero la vera vincitrice della sco… -