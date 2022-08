Roma | campi rom fuori controllo La denuncia dei vigili | «Ormai non ci possiamo più entrare»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Inomadi disonodiventati delle zone franche, enclaveda ogni. Laarriva dalla polizia locale, che lamenta di non potervi più, con tutto ciò che questo implica in termini di sicurezza. «Fino a un paio di anni fa, e almeno ogni quindici giorni, gli uomini nello Spe entravano neinomadi per controlli molto approfonditi che oggi non si fanno più: andavamo all’alba e verificavano se nei moduli abitativi erano ospitate le persone autorizzate a stare lì. Soltanto così si evitano, per esempio, casi di racket delle stesse abitazioni. E una volta dentro, era anche più facile scovare la presenza di materiale rubato o di rifiuti», ha spiegato Marco Milani, leaderno del Sulp, il ...