Ripreso mentre picchia la dipendente che chiede la paga e il video diventa virale (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - chiede di essere pagata per il suo lavoro, ma viene presa con schiaffi e con calci e riprende in diretta tutta la scena con il suo cellulare: è accaduto a una ragazza nigeriana in uno stabilimento balneare a Soverato, nota località turistica in provincia di Catanzaro. La vicenda è stata resa nota e rilanciata sui social dal gruppo "Il pagamento? Poi vediamo-Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria", che ha Ripreso il video della giovane, video diventato nel frattempo virale.Nel video si sente la giovane chiedere "dove sono i miei soldi?" e ricevere come risposta: "Non ti preoccupare, ci sono gli avvocati e adesso arrivano i Carabinieri, qui è casa mia", poi seguono fasi concitate con la nigeriana che viene ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI -di essereta per il suo lavoro, ma viene presa con schiaffi e con calci e riprende in diretta tutta la scena con il suo cellulare: è accaduto a una ragazza nigeriana in uno stabilimento balneare a Soverato, nota località turistica in provincia di Catanzaro. La vicenda è stata resa nota e rilanciata sui social dal gruppo "Ilmento? Poi vediamo-Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria", che haildella giovane,to nel frattempo.Nelsi sente la giovanere "dove sono i miei soldi?" e ricevere come risposta: "Non ti preoccupare, ci sono gli avvocati e adesso arrivano i Carabinieri, qui è casa mia", poi seguono fasi concitate con la nigeriana che viene ...

CercoMeStessa : @OssiaLaura Chester Bennington è stato ripreso in un video mentre rideva di gusto e di lì a poche ore si sarebbe suicidato. - italo_calabrese : RT @AleDeVirgilio: Ripreso mentre picchia la dipendente che chiede la paga e il video diventa virale - 4giornatecz : RT @AleDeVirgilio: Ripreso mentre picchia la dipendente che chiede la paga e il video diventa virale - AleDeVirgilio : Ripreso mentre picchia la dipendente che chiede la paga e il video diventa virale - maurizioTotti : Non solo non la vuole pagare,ma la minaccia -