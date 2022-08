Paide vs Anderlecht: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Paide cercherà di prendere il controllo del terzo turno di qualificazione all’Europa Conference League contro l’Anderlecht nell’incontro di andata di giovedì 4 agosto al Paide linnastaadion. Entrambe le squadre sono alla ricerca della loro prima apparizione in questa competizione in quella che sarà la seconda edizione del torneo europeo per club di terza fascia. Il calcio di inizio di Paide vs Anderlecht è previsto alle 18:45 Anteprima della partita Paide vs Anderlecht: a che punto sono le due squadre? Reduce da quattro impegni continentali consecutivi, il Paide ha superato la sfida con il Tammeka con una normale vittoria per 3-0 quando le due squadre si sono affrontate domenica. I gol di Bubacarr Tambedou e Ebriha Singateh nel primo tempo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilcercherà di prendere il controllo del terzo turno di qualificazione all’Europa Conference League contro l’nell’incontro di andata di giovedì 4 agosto allinnastaadion. Entrambe le squadre sono alla ricerca della loro prima apparizione in questa competizione in quella che sarà la seconda edizione del torneo europeo per club di terza fascia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre? Reduce da quattro impegni continentali consecutivi, ilha superato la sfida con il Tammeka con una normale vittoria per 3-0 quando le due squadre si sono affrontate domenica. I gol di Bubacarr Tambedou e Ebriha Singateh nel primo tempo ...

periodicodaily : Paide vs Anderlecht: pronostico e possibili formazioni #4agosto #conferenceleague - Milestemplaris : Giovedì per il 3° turno preliminare di Conference League, l'Anderlecht va in Estonia, a Paide, dove la squadra loca… -