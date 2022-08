Nancy Pelosi a Taiwan, un viaggio che porta vantaggi e problemi a Biden (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Oggi la nostra delegazione è a Taiwan per chiare in modo inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno nei confronti di Taiwan e che siamo orgogliosi della nostra amicizia duratura". Con queste parole si è espressa Nancy Pelosi, mentre incontrava a Taipei la presidentessa di Taiwan, Tsai Ing-wen. "Ora, più che mai, è fondamentale la solidarietà dell'America nei confronti di Taiwan. Ed è questo il messaggio che portiamo oggi", ha aggiunto la Speaker della Camera americana. "Di fronte alle minacce militari deliberatamente aumentate, Taiwan non cederà. Difenderemo con fermezza la nostra sovranità nazionale e continueremo a mantenere la linea di difesa per la democrazia", ha replicato Tsai Ing-wen, ringraziando inoltre la Pelosi per il suo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Oggi la nostra delegazione è aper chiare in modo inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno nei confronti die che siamo orgogliosi della nostra amicizia duratura". Con queste parole si è espressa, mentre incontrava a Taipei la presidentessa di, Tsai Ing-wen. "Ora, più che mai, è fondamentale la solidarietà dell'America nei confronti di. Ed è questo il messaggio che portiamo oggi", ha aggiunto la Speaker della Camera americana. "Di fronte alle minacce militari deliberatamente aumentate,non cederà. Difenderemo con fermezza la nostra sovranità nazionale e continueremo a mantenere la linea di difesa per la democrazia", ha replicato Tsai Ing-wen, ringraziando inoltre laper il suo ...

