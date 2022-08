LIVE Camila Giorgi-Kudermetova 6-7 6-4 5-7, WTA San José in DIRETTA: l’azzurra fa e disfa ma perde al debutto in California (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 5-7 GAME SET AND MATCH VERONIKA Kudermetova! 15-40 DUE MATCH POINT Kudermetova! 15-30 Giorgi perde la diagonale di dritto. 15-15 Servizio e diritto dell’italiana. 0-15 Doppio fallo di Giorgi. 5-6 La russa si assicura di giocare il tie-break. AD-40 Buona prima esterna della russa. 40-40 Giorgi chiude con il dritto dal centro del campo. 40-30 Servizio e dritto della testa di serie numero 9. 30-30 Risposta lunga della tennista marchigiana. 15-30 Buona prima della russa. 0-30 Doppio fallo di Kudermetova. 0-15 Gran difesa di Giorgi dal lato del dritto. 5-5 Game a zero dell’azzurra che riporta in parità il match. 40-0 Gran prima di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE TERZO SET 5-7 GAME SET AND MATCH VERONIKA! 15-40 DUE MATCH POINT! 15-30la diagonale di dritto. 15-15 Servizio e diritto dell’italiana. 0-15 Doppio fallo di. 5-6 La russa si assicura di giocare il tie-break. AD-40 Buona prima esterna della russa. 40-40chiude con il dritto dal centro del campo. 40-30 Servizio e dritto della testa di serie numero 9. 30-30 Risposta lunga della tennista marchigiana. 15-30 Buona prima della russa. 0-30 Doppio fallo di. 0-15 Gran difesa didal lato del dritto. 5-5 Game a zero delche riporta in parità il match. 40-0 Gran prima di ...

