Leonor e Sofia di Spagna: come sono diventate le figlie della Regina Letizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le due giovani e promettenti figlie dei Reali di Spagna sono cresciute tantissimo e sono sempre più impegnate ad assolvere gli impegni di Stato concernenti il loro ruolo. Le due figlie di Felipe VI e della Regina Letizia sono giunte con i genitori a Maiorca, luogo incantevole dove tradizionalmente la Famiglia Reale spagnola trascorre le vacanze estive. Uno scatto li ritrae alla Cartuja de Valldemossa, un monastero molto rinomato a mezz'ora dal Palazzo Reale di Marivent. Non è un caso che lo shooting fotografico della stampa iberica sia avvenuto nel contesto del complesso monumentale di Valldemossa. E' infatti interesse nazionale quello di sponsorizzare il luoghi più affascinanti della ...

