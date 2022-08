Il Paradiso delle Signore, Gloria di nuovo in manette: l’umiliazione sarà pubblica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovi stravolgimenti sono in arrivo per il personaggio di Gloria Moreau nella settima nuova stagione de Il Paradiso delle Signore Il personaggio di Gloria Moreau (screenshot RaiPlay)Continua a non esserci pace per il personaggio di Gloria Moreau nel corso della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore. Alcune immagine pubblicate dai vari attori sui social nei giorni scorsi sembravano annunciare una svolta per la capocommessa del grande magazzino milanese. Una sua foto in strada sembrava far presagire un ritorno alla normalità dopo la confessione che ha spinto i carabinieri ad un primo arresto. Alcune ulteriori immagini diramate invece in queste ore sui social sembrano annunciare un secondo arresto per ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovi stravolgimenti sono in arrivo per il personaggio diMoreau nella settima nuova stagione de IlIl personaggio diMoreau (screenshot RaiPlay)Continua a non esserci pace per il personaggio diMoreau nel corso della prossima stagione de Il. Alcune immaginete dai vari attori sui social nei giorni scorsi sembravano annunciare una svolta per la capocommessa del grande magazzino milanese. Una sua foto in strada sembrava far presagire un ritorno alla normalità dopo la confessione che ha spinto i carabinieri ad un primo arresto. Alcune ulteriori immagini diramate invece in queste ore sui social sembrano annunciare un secondo arresto per ...

