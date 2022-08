Elena è morta. Oggi Marco Cappato si autodenuncerà a Milano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Elena, la 69enne di Spinea malata terminale di cancro, andata in Svizzera per ottenere il suicidio assistito, è morta. Lo ha annunciato ieri sera, Marco Cappato, con un post sulla sua pagina Facebook. È lui, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ad aver accompagnato la donna a Basilea, assumendosene le conseguenze. Marco Cappato andrà ad autodenunciarsi. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni rischia fino a 12 anni di carcere Per questo, Oggi, Marco Cappato andrà ad autodenunciarsi e rischia fino a 12 anni di carcere. Elena non voleva, infatti, che fossero i suoi cari a rischiare conseguenze giudiziarie per un atto che non incontra il favore della legge. La signora di Spinea non era tenuta in vita dalle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022), la 69enne di Spinea malata terminale di cancro, andata in Svizzera per ottenere il suicidio assistito, è. Lo ha annunciato ieri sera,, con un post sulla sua pagina Facebook. È lui, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ad aver accompagnato la donna a Basilea, assumendosene le conseguenze.andrà ad autodenunciarsi. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni rischia fino a 12 anni di carcere Per questo,andrà ad autodenunciarsi e rischia fino a 12 anni di carcere.non voleva, infatti, che fossero i suoi cari a rischiare conseguenze giudiziarie per un atto che non incontra il favore della legge. La signora di Spinea non era tenuta in vita dalle ...

