E’ italiano il primo test rapido sul sangue per il vaiolo delle scimmie, sperimentazione al Cotugno (Di mercoledì 3 agosto 2022) E’ italiano il primo test rapido sul sangue per il vaiolo delle scimmie. A metterlo a punto è stato il Consorzio Sannio Tech (Benevento) e la sperimentazione sarà condotta dall’ospedale Cotugno di Napoli: “Speriamo di partire a fine estate, dopo il via libera del Comitato etico dell’ospedale”, spiega all’Adnkronos Salute l’infettivologo del Cotugno Alessandro Parrella, che coordinerà la sperimentazione sull’uomo. “Il merito del test è dei colleghi del Sannio Tech che hanno avuto l’intuizione e le capacità di sviluppare in Italia questo primo test per il vaiolo delle scimmie. Non ci ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) E’ilsulper il. A metterlo a punto è stato il Consorzio Sannio Tech (Benevento) e lasarà condotta dall’ospedaledi Napoli: “Speriamo di partire a fine estate, dopo il via libera del Comitato etico dell’ospedale”, spiega all’Adnkronos Salute l’infettivologo delAlessandro Parrella, che coordinerà lasull’uomo. “Il merito delè dei colleghi del Sannio Tech che hanno avuto l’intuizione e le capacità di sviluppare in Italia questoper il. Non ci ...

gippu1 : Un anno fa, il primo italiano sulla Luna. E vai Marcello, che non ti prendono più. - SuperTennisTv : ?? Quel momento in cui ti regali il primo titolo della carriera in un #ATP 500! ?? Lorenzo #Musetti è il 3° giocator… - gippu1 : A secco da 1215 minuti (ultimo gol il 2 ottobre 2021), Lorenzo #Lucca diventa il primo calciatore italiano della st… - FleishMia : RT @redazionerumors: Arriva il primo trailer della nuova fiction targata Mediaset 'Viola come il mare', in cui vedremo Francesca Chillemi e… - DoraAlicia2208 : RT @redazionerumors: Arriva il primo trailer della nuova fiction targata Mediaset 'Viola come il mare', in cui vedremo Francesca Chillemi e… -