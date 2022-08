Demi Lovato cambia di nuovo pronomi: “Non usate più il they” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel marzo del 2021 Demi Lovato ha fatto coming out ed ha dichiarato di essere attratta dalle donne e di volere soltanto amicizia dai maschi. Un mese dopo la popstar americana ha rivelato di essere non binaria ed ha chiesto a tutti di usare i pronomi ‘they/them’: “Sono così content* di condividere una parte della mia vita con voi. Voglio farvi sapere che mi identifico nel genere non-binario e che da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi in they/them. Tutto ciò l’ho raggiunto dopo lunghe riflessioni e una lenta guarigione. Non voglio dire che sono una portavoce di nessuno, non sono espert*, ma sto cercando di essere me stess*. Condividerlo con voi apre un nuovo livello di vulnerabilità. Lo sto facendo per quelle persone che non sono state in grado di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel marzo del 2021ha fatto coming out ed ha dichiarato di essere attratta dalle donne e di volere soltanto amicizia dai maschi. Un mese dopo la popstar americana ha rivelato di essere non binaria ed ha chiesto a tutti di usare i/them’: “Sono così content* di condividere una parte della mia vita con voi. Voglio farvi sapere che mi identifico nel genere non-binario e che da ora in poi cambierò ufficialmente i mieiin/them. Tutto ciò l’ho raggiunto dopo lunghe riflessioni e una lenta guarigione. Non voglio dire che sono una portavoce di nessuno, non sono espert*, ma sto cercando di essere me stess*. Condividerlo con voi apre unlivello di vulnerabilità. Lo sto facendo per quelle persone che non sono state in grado di ...

