De Laurentiis "Non mi parlate di calciatori africani", scattano le critiche (Di mercoledì 3 agosto 2022) Aurelio De Laurentiis a Wall Street Italia ha parlato anche dei calciatori africani e dei loro impegni con la Nazionale. Il presidente del Napoli a Smart Talk ha rivelato l'interesse di fondi di investimento per il Napoli, ma ha anche detto che sta perdendo 200 milioni con la società azzurra. Una intervista lunga oltre 40 minuti in cui il patron azzurro ha parlato di tanti temi, anche di politica. calciatori africani al Napoli: le parole di De Laurentiis Durante il suo intervento a Wall Strett Italia, De Laurentiis ha detto: "E' un campionato atipico e anomalo questo. Hanno fatto un accordo per giocare in Qatar e giocare i Mondiali in inverno, questo fa comodo per interessi economici. Il Qatar ha il PSG che paga quei grandi stipendi perché ogni minuto tira fuori il ...

