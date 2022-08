Cappato: mi sono autodenunciato per l'aiuto fornito a Elena (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Mi sono appena autodenunciato ai Carabinieri per l'aiuto fornito a Elena. La discriminazione violenta contro le persone malate non è stata superata nelle aule parlamentari. Spero possa accadere in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Miappenaai Carabinieri per l'. La discriminazione violenta contro le persone malate non è stata superata nelle aule parlamentari. Spero possa accadere in ...

RaiNews : Le ultime volontà di Elena: 'Mi sono trovata davanti a un bivio. Una strada più lunga che mi avrebbe portato all'in… - lore_viga : Non sono un principe del foro come lui, ma il fatto che fosse serena e ragionava perfettamente mi sembra un punto a… - GiovanniAgost20 : 'Voglio ringraziare il marito e la figlia di Elena per la fiducia e la vicinanza di queste ore' : sono state le pri… - RobertoPizzati : RT @ClaCian: #Cappato porta #Elena in Svizzera. Perché se nel pieno delle mie facoltà sono libero di vivere devo anche essere libero di non… - errepizeta : RT @ZilioGrandi: Suicidio assistito, Cappato si autodenuncia: «Sono pronto a rifarlo, aiuteremo chi lo chiederà» -